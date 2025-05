Il tecnico al Filadelfia ha salutato tutti, sa che la sua esperienza al Torino è arrivata ma al termine ma attende l’incontro con il presidente

Ufficialmente Paolo Vanoli è ancora l’allenatore del Torino. Ma lo stesso tecnico è consapevole del fatto che, a meno di tanto clamorosi quanto inaspettati colpi di scena, per il suo addio è solo una questione di tempo. Poco tempo. Ieri mattina al Filadelfia ha salutato uno per uno tutti i calciatori, dando a ognuno di loro un programma di lavoro personalizzato (preparato insieme allo staff) da seguire durante l’estate per farsi trovare nella miglior condizione possibile alla ripresa degli allenamenti. Oggi, come riportato da Sky, ha svuotato il proprio armadietto e salutato tutto il personale presente al campo.

L’appuntamento tra Vanoli e Cairo

Ora Vanoli attende di incontrare di persona Urbano Cairo (lo stesso presidente ha annunciato un meeting tra i due entro la fine della settimana) ma è consapevole che sarà più che altro un incontro per definire le modalità della separazione. Il presidente sembra aver già preso la propria decisione e nel Torino della prossima stagione non sembra esserci spazio per Vanoli.