Il Torino si prepara a salutare Vanoli, ora parte il casting per il sostituto: l’idea è quella di trovare un profilo con idee tattiche simili

Può considerarsi pressoché ai titoli di coda la storia tra Paolo Vanoli e il Torino, durata solamente una stagione nonostante le belle premesse della scorsa estate. Il motivo della separazione va oltre i risultati sportivi, e ha a che fare maggiormente con il complicato rapporto tra il tecnico e Cairo, racchiuso al meglio nelle dichiarazioni del presidente al termine della partita contro la Roma. Adesso dunque parte nuovamente il casting per individuare il profilo giusto, questa volta con la speranza che si possa dar vita a un progetto pluriennale.

L’identikit del nuovo tecnico

Nonostante la chiusura negativa del campionato, a Cairo e Vagnati non sono per nulla dispiaciute le strategie tattiche messe in atto da Vanoli soprattutto nella seconda parte di stagione. È per questo che il profilo giusto può essere individuato in qualcuno che segua in grandi linee le sue idee, a partire dal modulo con la difesa a 4. Questo Torino è infatti stato creato ad hoc per un 4-3-3 o 4-2-3-1 come quelli visti da gennaio in poi, e l’obiettivo è dunque quello di proseguire con il lavoro effettuato dal tecnico varesino. Non è un caso quindi che i nomi in cima alla lista della dirigenza granata siano quelli di Baroni, Sarri e Gattuso, tutti tecnici con un’identità chiara.

Gli altri nomi

Ma non ci si ferma qui, perché la lista di Vagnati e Cairo è molto ampia: poco dietro il terzetto sopracitato ci sono infatti Paolo Zanetti, reduce da una grande salvezza ottenuta con il Verona, e anche Francesco Farioli, il quale ha già annunciato che lascerà l’Ajax, senza mettere troppo da parte anche Alberto Gilardino. Tanti nomi, all’interno di una lista che giorno dopo giorno si restringerà gradualmente. La stagione è appena finita ma il tempo stringe sempre di più: il Torino ha voluto cambiare guida tecnica, e ora deve trovarne una nuova il prima possibile.