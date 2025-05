Nella stagione 2020/2021, quando era nello staff di Antonio Conte, proprio con i nerazzurri aveva vinto il campionato

Paolo Vanoli si prepara a vivere una sfida particolare: Torino-Inter non sarà una partita come le altre per l’attuale allenatore granata. Non solo perché affronta il club con cui ha vissuto uno dei momenti più significativi della sua carriera da tecnico – lo scudetto del 2020-2021 nello staff di Antonio Conte – ma anche perché questa partita rappresenta per lui un simbolico riscatto personale, dopo il lieve malore che lo ha colpito contro Venezia nell’ultima gara.

Ora Vanoli è chiamato a chiudere al meglio questa stagione: da quando è arrivato, la squadra ha mostrato segnali di solidità e compattezza e sono stati valorizzati diversi giocatori.

Vanoli sfida il passato

Come detto in precedenza, domenica l’allenatore granata incrocerà il suo recente passato. Ma se nella stagione 2020/2021 aveva dato il proprio contributo per la vittoria dello scudetto dell’Inter, questa volta il suo l’obiettivo sarà fermare la corsa dei nerazzurri verso un altro titolo.

La squadra di Inzaghi è in piena corsa per lo scudetto e sta vivendo un duello a distanza con il Napoli allenato proprio da quell’Antonio Conte con cui Vanoli ha lavorato in quel campionato 2020/2021. Certo il desiderio principale dell’allenatore granata non sarà quello di fare un regalo a Conte ma è quello di chiudere in bellezza la stagione e regalare al proprio pubblico una prestazione di livello. E Vanoli, che conosce bene mentalità e punti deboli degli avversari, sarà un fattore.

L’obiettivo di Vanoli: chiudere al meglio la stagione

Anche se il Torino, ormai da diverse settimane, non ha più grandi obiettivi di classifica, Vanoli vorrebbe comunque vedere una squadra affamata, completamente diversa da quella scesa in campo contro il Venezia (non a caso negli spogliatoi ha ripreso molto duramente i suoi calciatori) per costruire anche una mentalità che possa portare la squadra a crescere, oltre che lottare per obiettivi differenti, nella prossima stagione, come lui stesso ha spiegato.