L’attaccante colombiano ha parlato ai microfoni del canale YouTube de La Gazzetta dello Sport: “È stata dura ma mi sto rimettendo”

“È stato l’infortunio più grave della mia carriera. Sono uscito in barella tra gli applausi: ringrazio tutti. Mentalmente è stata difficile: temevo questo infortunio ed è arrivato. Mi sto rimettendo piano piano e sto cercando di essere quello che ero”, parole queste che sono state pronunciate da Duvan Zapata in un’intervista che ha rilasciato al canale YouTube de La Gazzetta dello Sport.

Zapata: “Un orgoglio rappresentare il Toro”

Il centravanti, parlando del suo percorso di recupero, ha poi aggiunto: “Ora in palestra faccio tutto, il prossimo step è tornare in campo e ho l’obiettivo di essere pronto per la preparazione estiva. Sono convinto di poter tornare a segnare tanti gol”.

Ripercorrendo la sua avventura al Torino, Zapata ha poi dichiarato: “Sono stato accolto in maniera affettuosa. Voglio essere un esempio in campo e fuori e dare tutto me stesso e ho anche cambiato la mia esultanza per il Toro: prima mostravo solo i muscoli come Lebron James, ora ho aggiunto il gesto di un toro che carica. È un orgoglio rappresentare un club così importante. Si va in campo per rappresentare i valori in ogni partita, cosa significa giocare nel Toro. Sono un leader nelle cose banali. Bisogna dare l’esempio in allenamento, quando si sta insieme, in campo e in partita. Per questo sono capitano”.

Sui difensori e gli attaccanti avversari il colombiano ha anche aggiunto: “Ho fatto be duelli con Bremer, Koulibaly, ma anche con Buongiorno è tosta. Poi Bonucci e Chiellini. Con il primo ci siamo affrontati nel mio massimo momento di forma. Gli attaccanti in Italia? Retegui si sta dimostrando il più forte. Mi piacciono Lautaro e Thuram, ma anche Piccoli sta crescendo”.