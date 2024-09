Il passaggio al 3-4-3 del Torino di Vanoli è avvenuto a partita in corso, anche se a deciderla è stato un difensore

Forse la sosta per le nazionali arriva nel peggior momento possibile per un Torino di Vanoli che vola in classifica e di fermarsi non sembra proprio averne le intenzioni. Va così per tutti e si accetta: il mister non cerca alibi e la sua personale crociata contro la mediocrità promette episodi successivi. La trasferta in una Laguna Veneta che già aveva tastato come meglio non si poteva, agganciandola alla terraferma della Serie A, appariva già come un primo test probante per dare un taglio al passato. Serviva una vittoria contro una piccola. Contro squadre con cui il Toro è inciampato in più occasioni nello scorso torneo. Giornate storte e poco ispirate sotto porta che, di fatto, hanno precluso l’Europa: un vocabolo che è ancora corretto tenere a debita distanza da un gruppo attuale ancora tutto in divenire.

La partita del duo Ché-Zapata

Dal Penzo il Toro non poteva andarsene a mani vuote, ma nemmeno con un punto, come accaduto tre anni fa con Juric al timone. Il vero segnale di inversione Vanoli lo avrebbe lanciato soltanto facendo bottino pieno, anche di fronte a una squadra chiusa come quella di Di Francesco e ad un Torino provato dalle recenti, sfibranti, nonché afose, uscite contro due big. La difficoltà a sbloccare il risultato si è palesata per l’intero incontro. Nel primo tempo Adams ha avuto una buona occasione, gettata al vento tra responsabilità dello scozzese e meriti di Joronen. Meno lucida in generale la coppia di ‘rivoluzionari’ all’attacco. Probabilmente chi gioverà della sosta sarà Zapata, che rimarrà al Filadelfia, ben contenuto dalla retroguardia avversaria. Così all’ora di gioco, Vanoli ha deciso di giocarsi una carta inedita, che vedremo se verrà riproposta anche nelle prossime puntate.

L’ingresso di Sanabria

Chissà quali pensieri frullavano in testa a ‘Tonny’ Sanabria nei viaggi in vaporetto a costeggiare la laguna. Probabilmente si era già abituato all’idea di tuffarsi in Provenza, al servizio di Roberto De Zerbi e del suo OM. E invece ha raggiunto i compagni con cui ha sì visitato la Francia, ma per giocare con OL e Metz, per poi spostarsi sulla sponda adriatica del Mediterraneo. ‘Tonny’, si è caricato macinando chilometri in cyclette a bordo campo, prima di fare il suo ingresso al posto di un Samuele Ricci visibilmente incredulo alla vista di un Toro dalla tale trazione offensiva. Le tre punte tutte in campo: in un improvvisato (?) 3-4-3, con Sanabria e Adams a supporto del riferimento centrale Zapata, ma in realtà ben disposti all’intercambiabilità.

Il ritorno al 3-5-2 e il guizzo di Coco

L’esperimento del Penzo non ha tratto granché frutti, tanto che Vanoli dopo un quarto d’ora ha preferito tornare sui suoi passi, prediligendo il noto all’ignoto. Fuori Adams e dentro Tameze, per rimpolpare nuovamente un centrocampo in cui Ilic e Linetty erano tornati un duo, come quando a dettare legge era Ivan da Spalato, luogo distante circa 7 ore dal Penzo. Sul terreno di casa del Venezia è stata però questione di minuti: esattamente 4 a separare il Toro dalla sentenza del 90′. Ci è voluto l’attimo fuggente colto da Saul Coco per far sì che l’ambiente tutto attenda l’appuntamento con il Lecce col sorriso, facendo così passare sottotraccia il fatto che l’unica corsa sotto la Maratona del partente Raoul Bellanova si sia verificata proprio contro i salentini.