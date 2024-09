Oggi sono 19 anni dall’inizio dell’era Cairo: il presidente, in occasione dell’anniversario, ha commentato l’inizio di stagione

L’inizio della settimana in casa Torino culmina nell’anniversario della presidenza Cairo. In occasione dei 19 anni di presidenza, attraverso il profilo Twitter del club, Cairo ha voluto sottolineare quanto questa ricorrenza coincida con un momento in cui il Torino stia vivendo un buon periodo: “Sono molto contento che questo anniversario coincida con un ottimo inizio di campionato: che sia di buon auspicio per una stagione molto positiva“.