Le prime partite stagionali hanno dimostrato come il gioco del Torino si incentri molto sulla parte centrale di campo

La sosta per le nazionali di settembre rappresenta sempre un checkpoint della stagione in cui è possibile fare un bilancio di quanto visto nelle prime partite. E l’inizio del Toro, in questo senso, è stato estremamente positivo: 3 vittorie in 4 partite (considerando la Coppa Italia), 7 punti in classifica e due grandi prestazioni contro Milan e Atalanta. La mano di Vanoli ha iniziato a vedersi sin da subito, e i risultati favorevoli sono stati solo la più evidente delle conseguenze. Al di là del risultato, infatti, i granata stanno molto meglio in campo rispetto a prima, giocano diversamente e soprattutto riescono a esaltarsi in contesti particolari. Non è un caso che la zona centrale di campo, la colonna vertebrale dell’11 di Vanoli, sia quella in cui i giocatori sono risaltati maggiormente: da Milinkovic a Zapata, passando per Coco e Ilic.

Milinkovic e Coco, i leader difensivi

Uno dei punti forti visti fin qui, che ha segnato una linea di continuità con quanto si era visto con Juric, è stato rappresentato dalla difesa. Il Toro ha subito 3 gol in 3 partite, di cui due nei minuti finali contro il Milan, dimostrando grande solidità. Coco è riuscito fin qui benissimo a recitare il ruolo di sostituto di Buongiorno, guidando il reparto difensivo come un vero e proprio veterano. Milinkovic-Savic, invece, sembra rigenerato. Parate su parate decisive, atteggiamento da leader e sicurezza tra i pali che adesso aumenta partita dopo partita. Entrambi, dunque, hanno avuto riscontri positivi con il modo di giocare di Vanoli.

Ilic più Zapata, e l’orchestra si esalta

Chi pare aver beneficiato maggiormente del cambio in panchina è Ivan Ilic. Il serbo è passato da una stagione in cui la sua condizione era davvero negativa all’esser praticamente il migliore in campo in tutte le sfide giocate fin qui. Oltre al gol segnato contro l’Atalanta, l’ex Verona si è messo in mostra fin qui sia dal punto di vista difensivo che in fase di possesso, evidenziando una grande intesa con Adams e Zapata. Quest’ultimo, in particolare, ha trovato nello scozzese una spalla complementare per caratteristiche, e riesce in questo modo a esprimere il meglio di sé. Anche dopo la sosta Vanoli ripartirà da loro quattro, per un Toro in versione Europa.