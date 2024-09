Il rapporto tra tifosi e Cairo è sempre più deteriorato: niente commenti per il diciannovesimo anniversario di presidenza

Oggi, 2 settembre 2024, ricorre il 19° anniversario della presidenza Cairo. Tantissime cose sono cambiate dal 2005, ma in primis il rapporto tra i tifosi granata e il presidente. Mai come in questo momento storico le due parti sono distanti, il legame è pari a 0 e c’è un senso di rivolta da parte dei primi verso il secondo. Per usare un eufemismo, dunque, questo anniversario non coincide con un giorno di festa per i fan granata. In particolare, proprio per evitare commenti negativi nei confronti di Cairo, il Torino ha ricordato la ricorrenza sui propri profili social, ma disattivando ai tifosi la possibilità di rispondere.

Dalla gestione del mercato…

Il legame tra i tifosi del Toro e Cairo si è rovinato già negli anni passati. Durante quest’estate, però, si sono raggiunti i minimi storici. Tutto è partito dalla cessione di Buongiorno, che è passato al Napoli per 35 milioni di euro. Già la perdita del capitano aveva fatto male a tutti, ma è stata soprattutto la gestione del denaro incassato ad aver creato ancora più caos. Il club ha infatti deciso di acquistare inizialmente solo Coco per sostituire l’ex numero 4, e questo non è andato bene quasi a nessuno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però rappresentata dalla partenza di Bellanova. Negli ultimi giorni di mercato, quando tutto ormai sembrava andare bene e il Toro con Vanoli pareva aver trovato la quadra, nel giro di poche ore è stata definita la cessione dell’esterno all’Atalanta. Una mossa vista dal tifo granata come mancanza di ambizioni e banale avidità di denaro, che ha portato a delle conseguenze importanti.

…alla contestazione

Prima della partita contro l’Atalanta, in scena domenica 25 agosto, circa 5000 persone hanno messo in atto una vera e propria contestazione contro la gestione Cairo. Una marea di gente partita dal Filadelfia e arrivata allo Stadio Olimpico Grande Torino, che durante il tragitto ha intonato dei cori contro il presidente. Questo ha spinto Cairo anche a non presenziare alla sfida per motivi di ordine pubblico, e ha dato un segnale forte. In ogni caso il rapporto tra il presidente e i tifosi è ormai praticamente pari a zero, e i commenti disattivati sono solamente l’ultimo indizio.