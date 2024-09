Karol Linetty si è preso il Torino da titolare. Ha scavalcato Tameze nelle gerarchie e adesso non è più una seconda scelta

Prima di tutto Vanoli, appena arrivato al Torino, ha lavorato sulla mentalità. Dopodiché ha fatto delle scelte e ha cambiato poco nelle prime 4 partite ufficiali. Il centrocampo titolare è stato scelto ed è Linetty-Ricci-Ilic. Il risultato? Passaggio del turno in Coppa Italia e 7 punti nelle prime tre gare di Serie A. Un inizio col botto. Karol Linetty in questa squadra è titolare e fondamentale. Il numero 77 è al centro del progetto di Vanoli e si è preso il Torino. Ha scavalcato Tameze nelle gerarchie e sta giocando molto bene. Parte da mezzala destra, ma durante le partite spesso e volentieri si scambia con Ricci. Adesso non è più una seconda scelta.

Lui è sempre stato a disposizione

Quando è arrivato al Toro dalla Sampdoria, è stato pagato 7,5 milioni di euro e ne valeva 10. Il primo anno con Giampaolo e Nicola ha fatto fatica ad esprimersi al meglio. Poi è arrivato Juric. Con il croato in panchina, non è mai stato un titolare fisso, ma ha sempre dato una mano. Mai una parola fuori posto, un vero professionista attaccato alla maglia. Non si è mai tirato indietro e con il passare del tempo ha giocato sempre di più. Sempre a disposizione, questa è la sua giusta ricompensa. Nelle prime amichevoli Vanoli aveva puntato su Tameze, ma poi ha capito che Linetty è più adatto al suo gioco. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2025. L’ultimo prolungamento è arrivato il 3 gennaio 2024.

Le sue parole e quelle di Vanoli

Poco prima di Venezia-Torino, Linetty ha detto: “Mi trovo bene con Vanoli, così come tutta la squadra si sta trovando bene. Giochiamo a calcio, rischiamo di più è credo che il nostro gioco è bello da vedere”. Invece Vanoli su di lui ha detto: “Linetty è un grande giocatore d’esperienza, è importante. Anche gli altri centrocampisti stanno facendo bene”.