Durante la prima sosta settembre del campionato diversi giocatori granata saranno coinvolti nelle gare delle rispettive nazionali

Due vittorie e un pareggio dopo le prime tre uscite del nuovo campionato. Un lavoro egregio con i suoi giocatori da parte di Paolo Vanoli, che in occasione della prima sosta del campionato dovrà fare a meno di alcuni di essi. Saranno ben 9 i giocatori granata che si uniranno alle loro rispettive nazionali. Ricci con l’Italia, Ilic con la Serbia, Walukiewicz con la Polonia, Sosa con la Croazia, Vojvoda con il Kosovo, Adams con la Scozia e Pedersen con la Norvegia saranno impegnati nelle gare di Nations League. Mentre Sanabria con il Paraguay e Maripan con il Cile, giocheranno match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Infine Saul Coco risponderà alla convocazione della nazionale della Guinea Equatoriale per le gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Di seguito il programma completo.

Torino, tutti gli impegni dei nazionali

Giovedì 5 settembre

Ore 20.45 Portogallo-Croazia (Sosa)

Ore 20.45 Scozia-Polonia (Adams, Walukiewicz)

Ore 20.45 Serbia-Spagna (Ilic)

Ore 21 Algeria-Guinea Equatoriale (Coco)

Venerdì 6 settembre

Ore 2.00 Argentina-Cile (Maripan)

Ore 16 Kazakistan-Norvegia (Pedersen)

Ore 20.45 Francia-Italia (Ricci)

Ore 20.45 Kosovo-Romania (Vojvoda)

Sabato 7 settembre

Ore 1.30 Uruguay-Paraguay (Sanabria)

Domenica 8 settembre

Ore 18 Danimarca-Serbia (Ilic)

Ore 20.45 Croazia-Polonia (Sosa, Walukiewicz)

Ore 20.45 Portogallo-Scozia (Adams)

Lunedì 9 settembre

Ore 18 Cipro-Kosovo (Vojvoda)

Ore 18 Guinea Equatoriale-Togo (Coco)

Ore 20.45 Israele-Italia (Ricci)

Ore 20.45 Norvegia-Austria (Pedersen)

Martedì 10 settembre

Ore 23 Cile-Bolivia (Maripan)

Mercoledì 11 settembre

Ore 2.30 Paraguay-Brasile (Sanabria)