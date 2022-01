Le vele montate la scorsa estate al Filadelfia andranno tolte entro agosto, da verificare anche l’idoneità della struttura metallica

La Commissione di vigilanza del comune di Torino attraverso un documento inviato al Torino F.C., alla Fondazione Filadelfia, alla Questura, ai Vigili del Fuoco, ai Vigili Urbani e alle istituzioni locali, ha fatto sapere che le vele anti-veduta montate la scorsa estate al Filadelfia, scatenando la rabbia dei residenti intorno al centro di allenamento granata, andranno rimosse entro e non oltre il 12 agosto 2022. Inoltre nel documento sono state ribadite tutte le precauzioni da prendere nel caso ci dovesse essere “forte vento” per evitare l’effetto vela che potrebbe compromettere la staticità della struttura. Anche l’idoneità statica della struttura metallica andrà rivista e anche quella potrebbe essere rimossa. Il Toro, dopo aver visto l’impossibilità di occultare la vista con dei cipressi come aveva proposto il membro del cda della Fondazione Filadelfia in rappresentanza dei tifosi Domenico Beccaria, dovrà dunque studiare un nuovo sistema anti-spie per la prossima stagione.