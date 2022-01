I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, 13 gennaio 2022: tra calciomercato e sfida alla Sampdoria di sabato

Tuttosport

-Toro, finalmente il primo rinforzo. Fares, ora è fatta

Raiola “sforna” Calafiori in prestito al Genoa e così il club rossoblù libera l’algerino. Il terzino stasera a Torino: niente Coppa. Se verrà acquistato, contratto fino al ’25

-Rinnovo di Bremer: sì! E Cairo: no a 30 milioni

Anticipazioni confermate: prolungamento, intesa sostanziale

-Con Juric è tornato lo stadio Comunale

In casa una media-punti che non si registrava da 27 anni: il Toro riscopre il fattore campo

La Gazzetta dello Sport

Una freccia per il Toro. A un passo da Fares. Alta velocità e cross. Juric accontentato

L’algerino in prestito dalla Lazio via Genoa. Domani le visite, diritto di riscatto a 5 milioni