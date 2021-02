Nella puntata del 1° marzo 2021, lo speaker del Torino Stefano Venneri sarà ospite di Tiki Taka su Italia 1: ecco l’orario e le anticipazioni

Stefano Venneri lo storico speaker del Torino (speaker al “Grande Torino” e “Filadelfia” – dal 2009 in Granata) sarà ospite Lunedi 1 marzo alle 23,10 a “Tiki Taka” su Italia 1, il seguitissimo programma condotto da Piero Chiambretti storico tifoso del Toro. Il dj alessandrino (in onda tutti i giorni dalle 13.00 alle 16.00 su Radio Gold) più volte nel Libro dei Guinness, annuncerà gli ospiti in studio come allo stadio “Grande Torino”. Venneri è lo speaker più longevo della Storia Granata molto amato dai tifosi, chiamato dal patron Cairo nel 2009. Venneri per accedere agli studi Mediaset si è sottoposto al tampone rapido presso Castellazzo Soccorso con esito negativo. E’ la seconda volta che partecipa a Tiki Taka, la prima da Pardo nel 2016 appena realizzata la Maratona del 205 ore in radio.