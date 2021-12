Simone Verdi è risultato positivo al Covid, il trequartista granata giorni era a Bologna per curarsi dall’infortunio muscolare

Il Covid è tornato a colpire in casa Torino: a essere contagiato questa volta è Simone Verdi. Lo ha rivelato con un post su Instagram la fidanzata del calciatore, che da giorni è positiva. Il numero 24 granata si trova ora in isolamento a Bologna, dove da alcune settimane era tornato per curarsi dall’infortunio muscolare che lo aveva costretto a saltare le ultime partite. Verdi non ha quindi avuto nessun contatto con i propri compagni di squadra al Filadelfia o allo stadio.