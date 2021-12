L’augurio è che nonostante le preoccupazioni tutti voi possiate trascorrere un Natale sereno

Non è stato il 2021 che ci saremmo aspettati. L’ombra del Covid non ci abbandona e anche per queste feste sarà una preoccupazione in più. La speranza è che nonostante tutto si possa trovare serenità in vista del nuovo anno. La redazione di Toro.it augura a tutti i suoi lettori un buon Natale: ci fermiamo per qualche ora anche noi, pronti a tornare per continuare ad informarvi come ogni giorno.