Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha augurato ai tifosi un sereno Natale facendo anche gli auguri per il 2022

Il presidente Cairo, sui canali social del Torino, ha augurato il meglio ai tifosi in occasione delle feste: “Carissimi tifose e tifosi del Toro, volevo farvi tantissimi auguri. Siamo reduci da un’annata particolare, anzi due, 2020 e 2021, in cui la pandemia ci ha evidentemente limitato, speriamo che le cose siano in una fase finale e che il 2022 possa essere un anno normale, in cui si potrà fare tutto senza limitazioni. Tanti auguri di Buon Natale e buon 2022”.