Armando Izzo risulta sicuramente uno tra i primi nomi nella lista dei giocatori che Davide Vagnati cercherà di cedere a gennaio

Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati a gennaio dovrà cercare di cedere i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Juric. Inoltre dovrà provare a regalare all’ex tecnico dell’Hellas Verona qualche rinforzo che possa permettere al Toro di fare meglio di quanto fatto fin ora, con l’intento di alzare l’asticella degli obiettivi. Tra i giocatori che Vagnati proverà a vendere c’è sicuramente Armando Izzo, messo ai margini dal tecnico croato. Il numero 5 per il momento ha visto in pochissime occasioni il campo, senza mai portare a casa una prestazione che potesse far ricredere Juric. Anzi, quasi sempre il difensore nato a Scampia ha rimediato prestazioni molto negative, scivolando in basso nelle gerarchie e facendosi scavalcare anche da Zima. Per il Toro riuscire a vendere Izzo sarebbe importante anche sotto il punto di vista economico dato che Izzo guadagna circa 1,7 milioni all’anno. Una cifra considerevole per un giocatore che scende in campo con il contagocce. Fino ad oggi in campionato ha raccolto solo 4 presenze di cui l’ultima contro l’Empoli.

Già in estate provò a vendere Izzo

Izzo già la scorsa estate fu molto vicino a lasciare il club granata per trasferirsi al Cagliari, con Sebastian Walukiewicz che era destinato a fare il percorso inverso approdando così alla corte di Juric. Ma la trattativa poi sfumò perché Izzo fece una richiesta economia eccessiva. Ma adesso il difensore napoletano potrebbe abbassare le pretese, pur di tornare a lavorare con Walter Mazzarri con il quale ha un rapporto speciale. Al Cagliari Izzo potrebbe ripartire dopo diverse stagioni molto deludenti. Gennaio ormai è alle porte e Vagnati è già al lavoro sul mercato. Ha già iniziato a progettare le mosse da fare e sicuramente Izzo non è mai stato così vicino a lasciare il capoluogo piemontese. Rimanere all’ombra della Mole non conviene al giocatore, che continuerebbe a collezionare panchine, e non conviene neanche al Toro che con la cessione di Izzo andrebbe a risparmiare una cifra importante.