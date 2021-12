Il terzino del Torino è stato convocato dal CT della Nigeria per la Coppa d’Africa, che comincerà il 9 gennaio

Era nell’aria da tempo e quando la Nazionale ha chiamato, Aina ha risposto. La Coppa d’Africa è infatti alle porte ed il CT della Nigeria Augustine Eguavoen ha esplicitato la lista dei giocatori che porterà con sè peer l’occasione. Tra questi c’è il terzino del Torino, che lascerà quindi un posto vacante alla corte di Juric per la durata della competizione. Non è però l’unico giocatore di Serie A ad essere stato chiamato. Anche il suo compagno di Nazionale Osimhen, attualmente al Napoli, presenzierà. Il grande escluso resta Singo, non convocato dalla sua Costa d’Avorio. Dopo la preparazione, le danze si apriranno ufficialmente il 9 gennaio.