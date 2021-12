La Costa d’Avorio ha reso noti i nomi dei convocati per la preparazione in vista della Coppa d’Africa: assente Singo

La Coppa d’Africa si avvicina e tra i colpi di scena più clamorosi ce n’è uno che riguarda un giocatore del Torino: Wilfried Singo. L’esterno granata non è infatti stato convocato dalla Costa d’Avorio in occasione della competizione che vede sfidarsi le varie Nazionali africane e che si disputerà a gennaio. Nonostante la sua presenza costante nella fase di qualificazione, dovrà perciò restare a Torino e fare da spettatore ai compagni. Una brutta notizia per lui, ma un po’ meno per il club che, rischiava di vedersi privato sia di lui che di Aina.