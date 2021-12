Il Torino non è risucito a sfatare il tabù delle trasferte: l’attacco granata è il peggiore, con sole quattro reti segnate

La storia si ripete per il Torino di Juric: anche nella trasferta contro l’Inter non sono arrivati punti, nonostante una prestazione all’altezza. Le mura avversarie continuano perciò a costituire un ostacolo insormontabile. Fare però solo punti in casa neanche tutte le volte non è sufficiente a concretizzare il salto di qualità promesso e lo sa bene il tecnico croato. Ha infatti cercato di identificare le cause di questo rendimento a due facce e tra le principali figura lo scarso rendimento dell’attacco granata.

Torino, solo quattro reti in trasferta per i granata

Solo quattro reti realizzate totali da Belotti e compagni lontano dalle mura amiche, di cui un autogol. e nessuno di una punta. Le firme sono infatti di Verdi (contro la Fiorentina), Pjaca (contro il Venezia) e Brekalo (contro il Cagliari). I granata sono infatti così ultimi nella classifica delle reti in trasferta, alle spalle anche del Cagliari, che ne una in più all’attivo. La differenza reti resta però contenuta, visti i soli nove gol subiti, sintomo di un buon lavoro da parte delle retrovie. C’è perciò ancora molto da fare.

Toro, il capocannoniere attuale è un centrocampista

Il miglior marcatore del club è Pobega, un centrocampista, seguito a ruota da Sanabria, Brekalo e Pjaca. Il Gallo è infatti solo al quarto posto. La gravante dei fastidi fisici che sta soffrendo maggiormente rispetto al passato non aiuta quindi la causa, da inserire di diritto tra gli obiettivi da raggiungere con l’arrivo dell’anno nuovo. E con le alternative che non hanno convinto e che potrebbero finire sul mercato a gennaio, lui e Tonny saranno chiamati a rimediare. Si prospetta perciò una seconda parte dalle grandi attese per sfatare il tabù delle trasferte.