Le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla diciannovesima giornata di Serie A: Freuler salterà Torino-Atalanta

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla diciannovesima giornata, che chiude il girone di ritorno. I granata, impegnati contro l’Inter, che nn avrà Calhanoglu al rientro dalle vacanze natalizie, non contano nessun assente in vista dell’Atalanta, prima avversaria del 2022. La Dea invece dovrà fare a meno di Freuler, già diffidato prima del Genoa, club contro il quale ha ricevuto la quinta sanzione. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Calciatori espulsi

Una giornata a: Tessman (Venezia).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Askildsen (Sampdoria), Caldara (Venezia), Calhanoglu (Inter), Dalbert (Cagliari), Freuler (Atalanta), Mario Rui (Napoli), Sturaro (Genoa).