L’anno scorso, il Torino nel pieno della crisi era in ultima posizione: la cura Juric l’ha risollevato fino all’undicesima posizione

Quando si tocca il fondo, si può solo risalire e così è stato per il Torino. Due anni disastrosi hanno caratterizzato l’andamento del club dell’ultimo periodo, che ha cercato una soluzione con un altro cambio in panchina. A differenza delle volte precedenti però, la cura ha funzionato: l’arrivo di Juric ha infatti riportato qualità di gioco e concretezza, e di conseguenza è ritornato un po’ di quell’entusiasmo perso col tempo. Nonostante ci sia ancora tanto su cui lavorare, l’inizio è promettente ed a dimostrarlo ci pensano i numeri di confronto con la scorsa stagione.

Toro, a fine 2021 l’ombra della retrocessione

Ad un anno esatto di distanza infatti, si parla di tutto un altro Toro. Nel 2020, sotto la guida di Marco Giampaolo, i granata hanno chiuso l’anno con un pareggio valso l’ottavo punto totale, condannando il club all’ultimo posto in classifica. Il tecnico ex Milan è infatti durato poco sulla panchina del Toro: il 18 gennaio si è trasformato nella sua condanna definitiva, con l’esonero ed il successivo annuncio dell’arrivo di Davide Nicola per provare a risollevare Belotti e compagni da una situazione decisamente compromessa.

Toro, la cura Juric ha funzionato: questo Natale vale l’undicesima posizione

L’idea ha funzionato, come Longo l’anno prima ma si è dimostrata temporanea e difficilmente replicabile. Per evitare quindi di ripetere ancora una volta lo stesso errore, la società ha scelto di dare vita ad una rivoluzione. L’arrivo di Ivan Juric, reduce da un periodo florido prima a Genova e poi a Verona, si è rivelato la scelta più azzeccata per questo Toro, che oggi vanta 25 punti totali e una situazione di classifica totalmente differente. In undicesima posizione, paga qualche disattenzione ed i pochi punti conquistati lontano dalla Mole, ma resta un buon punto di partenza per riportare il club dove gli compete.