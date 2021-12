Ivan Juric sta aspettando il ritorno del Gallo Belotti, assente a causa degli infortuni ed out fino a febbraio

Si è conclusa una prima parte di stagione coostellata di infortuni per il Torino, che aprirà il 2022 con ancora qualche vittima. Quella che spicca maggiormente è Andrea Belotti, già al suo secondo stop stagionale. La sua assenza ha pesato in quello che si sta rivelando un Toro meno concreto del previsto. Sono infatti parecchie le difficoltà riscontrate dai granata sul fronte offensivo ed alla lunga possono trasformarsi in un problema serio. Lo sa bene Ivan Juric che non ha perso occasione di sottolineare l’incisività del suo numero nove.

Toro, a Juric serve Belotti per migliroare il rendimento offensivo

“In attacco abbiamo avuto qualche problema perché Belotti non l’abbiamo mai avuto per gli infortuni“, queste le dichiarazioni del tecnico, che ha sottolineato la questione anche dopo l’Inter. È infatti sempre lui il punto di riferimento della squadra sotto quel punto di vista. Senza, calano i ritmi e le statistiche, consegnando il titolo di capocannoniere granata ad un centrocampista (Pobega). Il Gallo ha poi sviluppato una propensione ad operare sacrificandosi anche negli altri settori di campo, cosa che gli consente di essere più efficace rispetto alle alternative disponibili.

Sanabria, poca concretezza sotto porta

Sanabria, successore diretto di Belotti, presenta infatti caratteristiche diverse e meno indirizzate al gol. È meno concreto e lo dimostrano i dati. Con tre reti e due assist in diciotto presenze, non vanta un rendimento particolarmente proficuo. In fondo alle gerarchie c’è Zaza, scalzato nell’ultima partita da Warming. Si spera quindi che il capitano del Torino, fuori da novembre, possa rientrare al più presto. Le tempistiche previste indicano inizio febbraio come il momento del ritorno, salvo complicazioni. Se ne riparla comunque dopo le vacanze di Natale.