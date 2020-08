Il pagellone / Verdi, dal disastro alla salvezza: ma al Toro non può bastare - Toro.it

Il pagellone / I 25 milioni spesi in estate dal Torino erano un macigno sulle sue spalle: Verdi ha tradito le attese, sebbene con Longo si sia sbloccato

Forse erano le premesse estive, ad aver illuso. Simone Verdi è stato un tormentone di mercato lungo quasi tre mesi. Il Torino lo ha inseguito pian piano, ponendogli attorno la cornice di significato costruita dal presidente Cairo: “A questa squadra manca solo la ciliegina”. Essere, a priori, considerato il gioiello da prendere a tutti i costi – prima per inseguire l’Europa, poi per ridare fiducia a una piazza depressa dopo l’eliminazione contro il Wolverhampton – non ha fatto bene al ragazzo. Che approdato, di nuovo, in granata per la bellezza di 25 milioni, dopo una trattativa da lui stesso definita “logorante” poiché chiusa a tre minuti dal gong, non ha reso quanto tutti, a quel punto, si attendevano.

Il voto e le motivazioni: non basta la ripresa con Longo

I mesi con Mazzarri sono stati disastrosi. Solo tre assist a referto e nessun gol. Poca intesa con Belotti, una litigata – per una sostituzione – con WM e una delusione che gli si poteva leggere in viso ogni volta che, con gli scarpini addosso, giocava una partita senza ritmo né occasioni.

Con l’arrivo di Longo, Verdi si è sbloccato subito (Torino-Sampdoria 1-3, segnò il gol di vantaggio) ma fino al lockdown non ha mostrato altro. Da giugno in poi, invece, il rendimento è migliorato. Sono arrivati quattro assist e la rete – bellissima – alla fine decisiva per consegnare al Torino il punticino necessario ad ottenere la salvezza.

Troppo poco. Colpa delle premesse di cui sopra? Possibile. Ad ogni modo, Verdi non è stata la ciliegina del Toro (a cui, va detto a parziale discolpa del calciatore, mancava proprio la torta) e dunque una valutazione razionale non può prescindere da un fatto: il 24 non ha raggiunto gli obiettivi per i quali era stato acquistato, né ha giustificato l’investimento fatto dal club per strapparlo a De Laurentiis. Per questo, nella nuova stagione, il Torino dovrà pretendere di più.

VOTO: 5