I numeri / I granata lontano dal Grande Torino hanno subito sonore sconfitte ma hanno anche portato via punti, come con Roma e Sassuolo

Verona e Torino si stanno preparando alla 18a giornata di campionato, e al Bentegodi ci saranno tutti i presupposti per assistere a un incontro combattuto.

Questo almeno è quello che dicono i numeri e il rendimento delle due squadre in casa e in trasferta. I veneti in casa hanno ottenuto solamente 6 punti in 7 gare disputate, una media di 0,85 punti a partita, con solo la Fiorentina con un rendimento peggiore in Serie A. Il Torino in trasferta ha invece ottenuto 9 punti in 8 incontri disputati, un bilancio che rende la squadra granata 12a per rendimento di risultati lontano dal proprio stadio di casa.

Verona quasi sempre a segno tra le mura di casa

Il Verona in casa è quasi sempre andato a segno in ogni incontro disputato, solamente contro Cremonese e Sassuolo i veneti non sono riusciti a trovare la rete. Per questo, l’attacco di Zanetti sarà motivato a trovare la rete contro la difesa del Torino, la peggiore del campionato. Al Bentegodi, il Verona ha ottenuto diversi risultati degni di nota, come la vittoria contro l’Atalanta (l’unica tra le mura di casa) per 3-1 e il pareggio contro la Juventus per 1-1.

Il Torino cerca continuità in trasferta

I granata in trasferta hanno un bilancio leggermente inferiore rispetto agli incontri disputati all’Olimpico Grande Torino. La squadra di Baroni da ospite ha spesso messo in difficoltà le squadre di casa. Lontano dal Piemonte, i granata hanno spesso ottenuto risultati positivi, come la vittoria contro la Roma, e i pareggi contro formazioni competitive come Lazio, Bologna e Juventus. Da dimenticare sono invece le sconfitte subite contro Inter, Parma e Lecce, arrivate al termine di prove decisamente negative della squadra di Baroni. Nelle 8 partite disputate, i granata in trasferta hanno collezionato un totale di 7 gol contro i 12 gol subiti, che la rendono la sesta peggior difesa lontano da casa.