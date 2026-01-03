A Verona il Cholito ha registrato il record di gol in Serie A, 17: da ex ai gialloblù non ha mai segnato

Al Bentegodi, il Torino darà il via al 2026 cercando contro il Verona la prima vittoria del nuovo anno in campionato. Per farlo, fondamentale sarà l’apporto che Simeone riuscirà a dare nel corso dei 90 minuti per aiutare la squadra. Dopo aver recuperato dall’infortunio, il Cholito sembra aver ritrovato la giusta condizione, e al Bentegodi, potrebbe tornare a giocare dal primo minuto. L’attaccante granata domenica 4 gennaio sfiderà la sua ex squadra, la stessa in cui ha trascorso una delle sue migliori stagioni.

Simeone contro il suo passato

Simeone al Verona ha trascorso la migliore delle stagioni della sua carriera in A: con i veneti, il Cholito ha registrato 17 gol e 4 assist in 35 presenze. Nel nostro campionato non ha mai segnato così tanto in una sola stagione: quella volta, era l’annata 2021/2022, aveva superato il suo record personale nella massima serie, quello con la Fiorentina, quando alla sua prima stagione in viola aveva segnato 14 reti.

Da ex, però, non ha mai fatto gol al Verona. Negli anni, quando ha affrontato i gialloblù con la maglia del Napoli, la rete non è mai arrivata. Il classe 1995 ha dimostrato di saper far male alle sue vecchie squadre, proprio in occasione della gara all’Olimpico Grande Torino contro il Napoli, e contro il Verona, sarà motivato nel continuare questa tradizione per siglare la terza rete della sua carriera contro la formazione veneta. Simeone cercherà di ritrovare la rete che manca ormai da due mesi proprio contro la sua ex squadra.

Con Simeone per ritrovare la rete

Il Torino nell’ultimo periodo è riuscito a ottenere punti preziosi grazie ai contributi, spesso decisivi, di Vlasic in fase offensiva. Il croato attualmente è il giocatore più in forma della rosa, ma contro il Verona, l’attacco granata cercherà di ritrovare la rete che manca ormai da diverse giornate. Nelle ultime giornate il reparto offensivo ha dimostrato di saper creare pericoli concreti alle difese avversarie, ma gli attaccanti di Baroni stanno faticando a trovare continuità sotto porta.