I riferimenti offensivi del Torino faticano a trovare la rete, nelle ultime settimane è stato Vlasic a trainare la squadra

Il Torino nelle ultime settimane ha conquistato punti preziosi contro le dirette concorrenti, ma contro il Cagliari, i granata non hanno saputo centrare la terza vittoria di fila.

Pur mantenendo un rendimento complessivamente positivo, il Torino nelle ultime gare ha evidenziato limiti nella fase realizzativa, con gli attaccanti che sono a secco di gol ormai da diverse settimane. Il riferimento offensivo che ha guidato la squadra alla vittoria contro Cremonese e Sassuolo è stato Vlasic, che seppur sia un centrocampista, è uno dei migliori realizzatori del campionato.

Zapata l’ultimo attaccante a segnare

Zapata nel corso degli ultimi mesi è tornato a giocare sul campo con regolarità, ma nonostante il livello delle sue prestazioni stia gradualmente aumentando, sono ancora pochi i suoi contributi in fase realizzativa. Il capitano granata si è sbloccato contro il Milan in occasione della gara dell’otto dicembre, e da allora, nessun altro attaccante e più riuscito a trovare la rete. Prima di lui, Adams aveva punito la difesa avversaria nella trasferta al Via del Mare. Contro il Lecce, era stato lo scozzese a siglare la rete del 2-1, ma in quell’occasione i granata non erano riusciti a riprendere la partita, scivolata nelle mani degli avversari già nel primo tempo.

Simeone a secco nel mese di dicembre

Il Cholito Simeone, dall’inizio del campionato, si è distinto come uno dei baluardi della rosa granata, che nei momenti di maggiore difficoltà ha saputo guidare e sostenere. Nel mese di dicembre l’ex Napoli ha dovuto recuperare da un infortunio che l’ha tenuto fermo ai box per diverse settimane, e dal suo recupero non è ancora riuscito a rendersi decisivo. L’ultimo gol del Cholito risale al 2 novembre, in occasione della sfida in casa contro il Pisa, terminata sul risultato di 2-2. L’ultimo periodo è stato quindi complicato per gli attaccanti granata, che nonostante siano i giocatori più competitivi della rosa, non stanno riuscendo a guidare la squadra con i loro gol.