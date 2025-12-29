Il 2025 del Toro / Marzo: granata imbattuti, due successi contro Monza e Empoli, due pareggi contro Parma e Lazio

Dopo aver ripercorso i risultati e il percorso del Torino nei primi mesi dell’anno è ora tempo di valutare il rendimento dei granata nel marzo del 2025.

Dopo gennaio e febbraio, il Torino di Vanoli ha attraversato uno dei migliori mesi in termini di rendimento. Nelle 4 partite disputate nel mese di marzo: Monza-Torino, Parma-Torino, Torino-Empoli, Lazio Torino, i granata sono usciti imbattuti da ogni confronto, ottenendo due vittorie e due pareggi, per un totale di 8 punti.

Il pareggio subito all’ 82′

In occasione della 28a giornata di campionato, il Torino è stato ospite del Parma al Tardini. Sotto la direzione di Fourneau gli emiliani e i granata hanno dato origine a una prova molto combattuta, decisasi solamente nel finale. Ad aprire le marcature fu Elmas, che in quel periodo era diventato il nuovo beniamino dei tifosi, tuttavia al 60′ Pellegrino riuscì a riprendere il risultato con la rete del momentaneo pareggio. A pochi minuti di distanza, al 72′ Adams segno il gol valido per l’1-2, che fece sfiorare la vittoria al Torino, mancata a causa dal secondo gol realizzato da Pellegrino all’82’ valido per il definitivo pareggio.

Successivamente, in occasione della 30a giornata di campionato, il Torino di Vanoli fu ospite della Lazio di Baroni. L’incontro fu combattuto, e si risolse solamente nel finale grazie alla sostituzione vincente del tecnico granata che mise in campo Gineitis, l’autore del gol valido per il pareggio, ottenuto dopo la prima rete di Marusic al 57′.

Le vittorie di Marzo

In occasione della 27a giornata di campionato, il Torino ha fatto visita al Monza per disputare la prima partita del mese di Marzo. I granata nel corso dell’incontro riuscirono a rispecchiare il pronostico che li vedeva fortemente favoriti. A sbloccare le marcature fu Elmas al 41′, che permise ai granata di chiudere in vantaggio la prima frazione. Dopo essere rientrati dagli spogliatoi, gli uomini di Vanoli dopo continue manovre offensive riuscirono ad ampliare il margine di vantaggio grazie alla rete di Casadei, che permise ai granata di imporsi con il risultato di 0-2 al termine dei 90′. Il secondo successo dei granata arrivo all’Olimpico Grande Torino, in occasione della 29a giornata, quando la squadra di Vanoli ospitò l’Empoli. Nonostante i granata partissero favoriti, le due squadre hanno dato vita a un incontro combattuto, terminato sul risultato di 1-0 per il Torino grazie alla rete realizzata da Vlasic al 70′.