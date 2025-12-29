Il presidente della Lega Serie A ha annunciato che il pallone del campionato verrà modificato per permettere a tutti di vederlo nitidamente

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 ha comunicato che il pallone ufficiale del campionato cambierà nelle prossime giornate.

La decisione è stata presa a seguito delle numerose proteste ricevute, dal momento che il nuovo pallone arancione non è facilmente riconoscibile per i daltonici: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco“.