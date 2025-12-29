Toro.it

Domani il norvegese si sottoporrà a degli esami per valutare l’entità del problema fisico che l’ha costretto a uscire contro il Cagliari

Nel corso della sfida contro il Cagliari, Pedersen è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare riscontrato nel corso della partita.

A seguito dell’ultimo allenamento, Baroni ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, e nella giornata di domani riprenderanno regolarmente le sessioni in vista della prossima sfida contro il Verona. Il 30 dicembre lo staff medico granata valuterà anche le condizioni di Pedersen, che dopo aver subito una contusione al ginocchio è stato costretto a uscire dal campo nel corso dell’ultima giornata di campionato.

Marcus Pedersen of Torino FC
giaguaro66
giaguaro66
30 minuti fa

Si ansia perché se rientra é peggio

oroToro
oroToro
2 ore fa

“ansia pedersen”, un bel soprannome

