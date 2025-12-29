Il centrale granata dopo la seconda sconfitta in Coppa d’Africa rientrerà a disposizione di Baroni già nei primi giorni del nuovo anno

La Guinea Equatoriale è stata matematicamente eliminata dalla Coppa d’Africa al termine della seconda giornata della fase a gironi.

La sconfitta contro il Sudan, maturata anche a causa di un’autorete del difensore granata, unita alla vittoria dell’Algeria, ha sancito l’uscita definitiva dalla competizione della nazionale di Coco. Mercoledì 31 dicembre il centrale del Torino tornerà comunque in campo proprio contro l’Algeria per l’ultima partita del girone, una sfida che non avrà però alcun valore ai fini della qualificazione.

Coco rientra a Torino

Al termine dell’ultima gara con la Guinea Equatoriale, Coco programmerà il suo ritorno a Torino per i primi giorni del nuovo anno. La società granata, nonostante l’eliminazione ai gironi, potrebbe decidere di concedere qualche giorno di riposo al suo difensore, ma la speranza di Baroni sarà quella di riaverlo a disposizione già per la sfida contro il Verona. Contro i veneti, Coco potrebbe partire dalla panchina dopo i recenti sforzi in Coppa d’Africa, mentre dovrebbe essere invece sicura la sua presenza in campo contro l’Udinese, la gara del 7 gennaio valevole per la 19a giornata.

L’eliminazione dalla Coppa d’Africa favorisce il Torino

La Coppa d’Africa ha riunito numerosi giocatori del campionato di Serie A, che per la durata della competizione dovranno essere a disposizione delle rispettive nazionali. Il torneo iniziato il 21 dicembre durerà circa un mese, con la finale che si disputerà il 18 gennaio. Tuttavia, nonostante siano passati solamente pochi giorni dalla prima partita, l’eliminazione della Guinea Equatoriale permetterà al Torino di riavere Coco a disposizione con diversi giorni di anticipo. L’assenza del centrale granata ha messo in crisi il reparto difensivo, ma in vista dei prossimi incontri di campionato, Coco potrà essere nuovamente a disposizione di Baroni.