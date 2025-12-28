Toro.it

La Guinea Equatoriale ha perso il confronto contro il Sudan: decisiva è stata l’autorete del centrale granata

La Guinea Equatoriale in occasione del secondo turno della Coppa d’Africa è scesa in campo per sfidare il Sudan.

L’incontro tra queste due nazionali si è rivelato determinante per l’esito del girone: entrambe erano ancora a 0 punti, ma la vittoria del Sudan ha relegato la Guinea Equatoriale all’ultimo posto. A decidere la partita è stato Coco, difensore granata, protagonista di uno sfortunato autogol che ha impedito alla sua nazionale di conquistare almeno un pareggio.

Saul Coco of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
ultimo aggiornamento: 28-12-2025

