La Guinea Equatoriale ha perso il confronto contro il Sudan: decisiva è stata l’autorete del centrale granata

La Guinea Equatoriale in occasione del secondo turno della Coppa d’Africa è scesa in campo per sfidare il Sudan.

L’incontro tra queste due nazionali si è rivelato determinante per l’esito del girone: entrambe erano ancora a 0 punti, ma la vittoria del Sudan ha relegato la Guinea Equatoriale all’ultimo posto. A decidere la partita è stato Coco, difensore granata, protagonista di uno sfortunato autogol che ha impedito alla sua nazionale di conquistare almeno un pareggio.