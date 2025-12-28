Il 2025 del Toro / Febbraio: sconfitta a Bologna, primo gol di Elmas ma vittoria in casa contro il Milan di Conceicao

Continua il viaggio all’interno del 2025 del Torino, mese per mese. Dopo gennaio, è arrivato il turno di febbraio. Così come nel mese di gennaio, nel mese di febbraio sono state giocate 4 partite. Atalanta-Torino, Torino-Genoa, Bologna-Torino e Torino-Milan. 5 punti raccolti. 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. La sconfitta contro il Bologna ha messo fine all’imbattibilità del Torino di Vanoli, che durava da ben 7 partite. Da Bologna a Bologna. Infatti la sconfitta prima della striscia positiva era stata proprio contro il Bologna ma in casa per 0-2. Andiamo a rivivere le gare in questione.

Due pareggi e una sconfitta

1 febbraio 2025: Atalanta-Torino 1-1. Ottimo punto in trasferta contro la squadra di Gasperini. Gol della Dea al 35′ con Djimsiti e poi pareggio di Maripan al 40′ di testa. Partita dominata a lunghi tratti dai padroni di casa ma Toro che con le unghie e con i denti portò a casa punti. Poi l’8 febbraio Torino-Genoa 1-1. Granata avanti con l’autorete di Thorsby al 45’+2. Poi però Adams e compagni non trovano il raddoppio e sono puniti da Pinamonti al 68′ che pareggia i conti per i ragazzi di Vieira. Esordio in maglia granata per Biraghi e Casadei appena arrivati.

A San Valentino, il 14 febbraio, Bologna-Torino 3-2. Partita rocambolesca e sfortunata per il Toro. Bologna avanti con Ndoye al 20′. Poi Vlasic ed Elmas (primo gol all’esordio, stupendo) la ribaltano ai minuti numero 37 e 65. Poi però, Casadei entra male su Pobega e Ndoye al 70′ realizza il rigore del pareggio. Infine, autogol di Biraghi al 90′. Vince la squadra di Italiano ma inizia ad accendersi l’ex Napoli.

La grande vittoria contro il Milan

Ma il mese di febbraio, il 22, si è conluso con la vittoria per 2-1 in casa contro il Milan. Stadio Olimpico Grande Torino tutto esaurito. Al 5′ autogol di Thiaw. Al 74′ pareggio di Reijnders e poi al 76′ gol bellissimo di Gineitis che ragala i 3 punti al Torino. Una grande vittoria. E così il mese di febbraio si era concluso con un solo passo falso, a Bologna al Dall’Ara.

Il mercato: c’è la sorpresa Salama con Biraghi e Casadei

Mese di febbraio nel quale si era chiuso anche il mercato invernale. Torino che aveva preso 4 nuovi giocatori: Casadei, Biraghi, Elmas e Salama. I primi due a titolo definitivo, mentre gli altri due in prestito e poi non sono stati riscattati.