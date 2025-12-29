Dopo il pareggio di 1-1 contro il Mali, il Marocco affronta lo Zambia a distanza di 3 mesi dall’ultima volta

Dopo l’inizio vincente del Marocco in Coppa d’Africa, Masina e compagni frenano contro il Mali, subendo il pareggio dopo essere andati avanti nella prima frazione di gara. Adam Masina, che anche contro il Mali ha seguito la partita dalla panchina, è concentrato insieme ai compagni sulla prossima sfida, il cui avversario è lo Zambia ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo. La gara è fissata stasera alle 20:00 presso lo stadio Prince Mpulay Abdallah a Rabat. Il bilancio tra le due squadre sorride ai marocchini, che registrano 12 vittorie 2 pareggi e 5 sconfitte, al netto di una chiara superiorità di base che vedremo se sarà confermata sul campo.