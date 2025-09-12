I due terzini si contendono una maglia da titolare per la sfida contro la Roma: Baroni non ha ancora preso una decisione

– 2 a Roma-Torino, si entra nella fase più calda. Ultimi allenamenti, ultime prove tattiche e di conseguenza scelte da prendere per Marco Baroni, che deve sciogliere diversi ballottaggi nelle ore che precedono la partita. Tanti ancora i dubbi irrisolti, uno dei quali riguarda la fascia destra. Il tecnico granata deve infatti scegliere chi schierare dal primo minuto contro Soulé e Angelino, due avversari molto temibili: è lotta a due tra Pedersen e Lazaro per una maglia.

Ballottaggio tra Lazaro e Pedersen

Fin qui una titolarità a testa per Pedersen e Lazaro: l’austriaco è stato schierato dal 1′ nella sfortunata partita contro l’Inter, il norvegese invece si è messo in mostra contro la Fiorentina. Entrambi partono dunque alla pari, ognuno con le proprie ragioni. Lazaro può contare sul fatto che – a differenza del suo contendente – è rimasto al Filadelfia per tutta la sosta, allenandosi sempre agli ordini di Baroni e implementando dunque le proprie conoscenze tattiche; dall’altro lato, invece, la grande forza offensiva della Roma potrebbe spingere il tecnico a prendere decisioni più conservative, e di conseguenza schierare Pedersen da titolare.

Ultimi allenamenti per decidere

In ogni caso ci sono ancora due allenamenti per prendere una decisione definitiva, sia per questo che per gli altri ballottaggi ancora presenti per Baroni. Lazaro e Pedersen partono perfettamente alla pari, motivo per cui queste ultime due sedute saranno fondamentali per entrambi per poter provare a convincere il tecnico. Le ambizioni di entrambe sono chiare: tutti e due vogliono conquistare la maglia da titolare per potersi mettere in mostra.