Per Torino-Inter Adrien Tameze dovrebbe essere confermato a centrocampo: Juric dovrà scegliere chi lasciare fuori tra Ilic e Ricci

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A. Archiviata la sosta nazionali il Torino affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, attualmente seconda in classifica e reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna. Gli uomini di Juric puntano al riscatto dopo la serie di risultati negativi inanellata dalla gara contro la Roma fino al Derby contro la Juventus. L’allenatore croato dovrebbe affidarsi ancora una volta ad Adrien Tameze, uno dei migliori in questo inizio di stagione. Ma chi resterebbe fuori per fargli spazio?

Ilic o Ricci, chi parte fuori contro l’Inter?

Se Tameze ha fatto bene così non è stato per Ilic e Ricci, apparsi spesso in difficoltà e in ritardo di condizione. Proprio loro che nella parte finale della scorsa stagione erano stati due degli interpreti migliori, ora sono diventati un caso: Juric e il Toro, infatti, hanno vinto le uniche due gare quando non sono stati schierati insieme dall’inizio (contro Genoa e Salernitana). A poco più di ventiquattro ore dal match contro l’Inter, l’allenatore dovrà scegliere chi resterà in panchina per far posto al camerunense visto che, a quanto pare, non dovrebbe essere previsto un centrocampo a cinque. Tutti gli indizi porterebbero al serbo, visto che Ricci e Tameze hanno giocato già tre volte insieme dal primo minuto. Inoltre Ilic non ha particolarmente brillato, soprattutto nelle ultime due partite: contro il Verona Juric lo ha sostituito con Linetty pochi minuti dopo l’intervallo. Ne sapremo sicuramente di più nel pomeriggio, quando il tecnico parlerà nella conferenza stampa della vigilia.