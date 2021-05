I tifosi si radunano al Filadelfia per sostenere il Torino in vista del match contro il Parma e della corsa salvezza: il video

“Siamo qui per spingervi alla vittoria”: questo lo striscione esposto questo pomeriggio dai tifosi del Toro radunatisi all’esterno del Filadelfia per sostenere la squadra di Nicola che domani sera, lunedì 3 maggio, affronterà al Grande Torino il Parma in un delicato match salvezza. Tanti, tantissimi i sostenitori che si sono radunati davanti al centro sportivo granata per incitare Belotti e compagni che, guidati da Nicola, sono usciti per rispondere e ringraziare i tifosi accorsi in massa. Di seguito, il video della manifestazione.