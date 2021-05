Il raduno al Filadelfia organizzato dai tifosi della Curva Maratona del Torino per incitare i granata in vista del match contro il Parma

Mancano poco più di 24 ore al match tra Torino e Parma, una sfida nella quale la squadra di Nicola si giocherà una buona fetta di salvezza, e il clima nel capoluogo piemontese inizia a scaldarsi. In vista della sfida del Grande Torino “fischio di inizio alle 20:45), infatti, davanti ai cancelli del Filadelfia la Curva Maratona si appresta ad incitare Belotti e compagni, come annunciato nei giorni scorsi nel comunicato diramato dai tifosi granata: “La Maratona invita tutti i tifosi del Toro domenica 2 maggio 2021 di fronte ai cancelli del Filadelfia, in via Spano, alle ore 15.00 per caricare la squadra in vista della partita di lunedì contro il Parma“. Un modo per stare vicini alla squadra e suonare la carica per affrontare l’ultimo tratto del difficile percorso salvezza.

Filadelfia, il raduno dei tifosi

Ore 15:40 Finisce in questo istante la manifestazione organizzata dai tifosi del Torino che gradatamente si allontanano dal centro sportivo granata

Ore 15:30 Davanti ai cancelli del Filadelfia sono 500 i tifosi che stanno continuando a incitare il Toro con cori in vista della sfida contro il Parma, importante crocevia per la salvezza

Ore 15:10 I tifosi adesso sono circa 300 e hanno esposto uno striscione per Belotti e compagni: “Siamo qui per spingervi alla vittoria non infangate ancora la nostra storia”. La squadra, guidata da Nicola, prima dell’allenamento è uscita per andare ad incontrare i tifosi arrivati al Filadelfia.

Ore 15:05 I cori adesso si indirizzano anche contro il presidente Cairo al ritmo del classico “te ne vai o no”

Ore 15:00 Davanti ai cancelli del Filadelfia ci sono già circa un centinaio di tifosi che iniziano ad incitare la squadra granata con slogan e cori