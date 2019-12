Vieri, Annoni e il derby Primavera del 1992: "Fallo da rosso secondo voi?" - Toro.it

Christian Vieri ricorda sul suo profilo Instagram il derby Primavera del 1992. A rispondergli è Annoni: “Io non avrei nemmeno fischiato”

Pausa Natalizia per il Toro ma a riscaldare gli animi, riscoprendo vecchi ricordi, ci pensa Christian Vieri che sul suo profilo Instagram rispolvera un vecchio video di un Derby Primavera che di certo non è passato inosservato nella storia granata. Era il 1992, in campo Vieri siglò una rete memorabile prima di farsi espellere mentre sugli spalti, proprio a causa di decisioni arbitrali per così dire discutibili, si scatenavano risse e proteste che costrinsero l’arbitro ad uscire sotto scorta della polizia. Il tutto sotto gli occhi increduli di altri protagonisti illustri della storia del Torino: ad ammirare la Primavera granata, infatti, c’erano anche Mondonico, Bruno e Policano. Ma torniamo a Vieri.

Vieri su Instagram: “Fallo da rosso?”

Se il pubblico dell’epoca non gradì per nulla l’arbitraggio del derby Primavera, non fa eccezione nemmeno Vieri che ancora oggi, a distanza di tutti questi anni, lo ricorda in un video e in un messaggio che non lascia spazio a dubbi: “Derby Torino- Juve – primavera. Fallo da rosso secondo voi?”. Un sarcasmo che non passa inosservato nemmeno ad un altro grande protagonista di quegli anni: Enrico Annoni. Ed è proprio lui a rispondere all’ex granata: “Forse era da giallo….ma io non avrei neanche fischiato”.

Ecco il video del fallo postato da Vieri sul suo profilo Instagram: