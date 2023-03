Il croato è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio: può essere di nuovo a disposizione, ballottaggio con Radonjic

È iniziata la settimana che porta alla sfida contro la capolista. Domenica arriva il Napoli all’Olimpico Grande Torino, nella sfida in programma alle ore 15. I granata hanno iniziato ieri a preparare il delicato incontro e lo hanno fatto davanti ai propri sostenitori. Porte aperte, infatti, al Filadelfia, con i tifosi che hanno potuto osservare l’allenamento dei propri beniamini. Quattro assenti in campo: Lazaro, Zima, Vieira e Karamoh, non ancora al meglio. La novità importante, invece, riguarda Vlasic. Il croato è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo poco più di un mese e, dunque, potrebbe essere a disposizione per la sfida di domenica. Ma al posto di chi?

Un dubbio per Juric: Vlasic o Radonjic

Il trequartista ex West Ham non scende in campo per una partita ufficiale dal 10 febbraio, data in cui ha subito un infortunio alla coscia nel corso della sfida contro il Milan. Da lì quattro partite saltate, tra cui il derby, ma ora si appresta a tornare. Il numero 16 avrà circa quattro giorni per provare a ritrovare la condizione e, nel frattempo, aumentare il minutaggio per cercare di conquistare addirittura una maglia da titolare. Ad uscire dall’11 iniziale, in questo caso, potrebbe essere ancora una volta Radonjic. Il serbo, dopo la “punizione” di Juric nel derby, sembra esser tornato più motivato che mai, e la vittoria di Lecce ne è una prova.

Radonjic ha messo la freccia

Un assist a Sanabria e tante altre belle giocate che gli sono valsi i complimenti dello stesso allenatore, che pian piano proverà a reintegrarlo. Adesso può di nuovo far spazio a Vlasic, entrando magari a partita in corso. Contro un Napoli in forma straripante, però, servono giocatori nelle migliori condizioni possibili. Ecco allora che, fino all’ultimo provino, Radonjic potrebbe essere pre-allertato per giocare dal 1′.