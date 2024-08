In occasione della presentazione della nuova maglia Nikola Vlasic si è reso protagonista di un siparietto con i tifosi

Il Torino, in compagnia di Nikola Vlasic, ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024/2025. Al termine dell’evento il croato si è poi reso protagonista di un simpatico siparietto con i tifosi, che hanno intonato il coro “Chi non salta bianconero è”. Il trequartista ha saltato in loro compagnia, manifestando il suo attaccamento alla causa. Ora l’ex West Ham spera di recuperare per l’inizio del campionato, quando i granata affronteranno il Milan a San Siro.