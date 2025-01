I due centrocampisti devono ancora mettere in mostra le loro qualità in questa stagione: il derby per riscattarsi

L’attesa è finita, è arrivato il momento del derby della Mole. Dalle 18 tutta la città e non solo si fermerà per almeno due ore, dopodiché verrà decretato ancora una volta chi salirà sul trono di Torino. Le due squadre, entrambe reduci da periodi non troppo esaltanti, puntano a vincere per ottenere tre punti importanti, che possano anche dare una scossa psicologica in questo momento decisivo della stagione. Ci sarà bisogno di tutti, ed ecco che in particolare questa può diventare la partita del riscatto per chi, in questa prima metà di stagione, non è riuscito a mettersi in mostra. Andando nel dettaglio, i protagonisti in questo senso potrebbero essere Vlasic da una parte e Douglas Luiz dall’altra.

Vlasic vuole fare il 10

Nikola Vlasic ha rappresentato fin qui una delle note stonate dei primi mesi di Vanoli al Torino. Il croato durante l’infortunio ha “illuso” involontariamente tutti, che nei mesi della sua assenza pregustavano una squadra migliore nel momento del suo ritorno. Rientrato a pieno regime, invece, non ha mai davvero convinto. Prima il tecnico lo ha schierato da mezzala nel 3-5-2 e lui stesso ha ammesso di non trovarsi a proprio agio, mentre nelle ultime gare lo ha spostato in avanti e la musica è leggermente cambiata. Ora il numero 10 può stravolgere la propria stagione: serve una prestazione da leader nel derby.

Douglas Luiz, un’incognita da 50 milioni

Per un Vlasic in cerca di riscatto, dall’altra parte del Po c’è un Douglas Luiz che invece deve ancora presentarsi ai tifosi bianconeri, con un leggero ritardo. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate nell’operazione che ha coinvolto anche Barrenechea e Iling-Junior (pagato in totale 50 milioni), è forse la delusione più grande di questi mesi della Juventus, ancor più di Koopmeiners. Prima non veniva visto titolare da Motta, poi ha commesso qualche errore decisivo e infine si è infortunato più volte: nel complesso si può dire che al momento è una vera e propria incognita per i bianconeri. Nel derby partirà titolare complice anche la squalifica di Locatelli, e la preoccupazione dei tifosi granata è che possa risvegliarsi proprio oggi.