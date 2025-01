Ecco dove vedere Torino-Juventus in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma sabato 11 gennaio alle 18

La 20^ giornata vede di fronte Torino e Juventus: il derby della Mole. Partita mai banale. Si gioca sabato 11 gennaio alle ore 18. Allo Stadio Olimpico Grande Torino. In palio punti importanti, con due squadre in campo che non stanno facendo bene. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.