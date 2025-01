Torino-Juventus, i numeri: in casa i granata hanno vinto solo due partite, l’ultimo successo risale al 25 ottobre

Il Torino in questo campionato, dopo un inizio sorprendente, sta deludendo. In particolare la situazione è grave nelle partite giocate davanti al proprio pubblico, dove normalmente i giocatori dovrebbero dare il meglio di sé. Infatti i granata hanno giocato all’Olimpico Grande Torino ben 9 partite vincendone appena 2, contro l’Atalanta ad inizio anno e contro il Como. Delle 7 restanti ne hanno pareggiate tre (contro Lecce, Monza e Parma) e perse 4 (contro Lazio, Fiorentina, Napoli e Bologna). Un totale di 9 punti in 9 partite per una media di un punto a partita. A far capire ancora meglio la situazione è la statistica dei gol segnati in casa. Infatti i granata si sono fermati a 6 gol fatti in queste nove partite di campionato. Per fortuna la squadra di Vanoli può contare su un Milinkovic–Savic particolarmente in forma e che grazie alle sue incredibili parate (tra cui 2 calci di rigore parati) ha permesso al Toro di subire solo 9 gol.

La Juve gioca meglio in trasferta

Completamente diverse sono invece le statistiche della Juventus in trasferta. I bianconeri infatti hanno giocato 8 partite lontani dai propri tifosi, pareggiandone la metà e vincendo l’altra metà, per un totale di 16 punti in 8 partite e una media di 2 punti a partita. Per la squadra di Motta sono 15 i gol segnati in queste sfide e appena 6 i gol subiti. Le 4 vittorie sono arrivate contro Verona, Genoa, Udinese e Monza, mentre i 4 pareggi sono arrivati contro Empoli, Inter, Milan e Lecce. Sicuramente i bianconeri potevano fare qualcosa di più in diverse occasioni ma in ogni caso le loro statistiche riguardanti le partite in trasferta sono molto buone, più buone di quelle in casa, e sicuramente più buone di quelle in casa contro il Torino. Considerando che il derby che si avvicina sempre di più sarà giocato in casa per il Toro e in trasferta per la Juve i ragazzi di Motta arrivano avvantaggiati alla stracittadina, sebbene arrivi da un momento difficile dopo la Supercoppa.

Il Toro non vince in casa dal 25 ottobre

Ad aggravare la situazione del Toro ci pensa il fatto che non solo i granata hanno vinto appena 2 partite in casa, ma che l’ultima vittoria tra le mura casalinghe risale al 25 ottobre. In quell’occasione infatti i ragazzi di Vanoli erano riusciti a strappare i tre punti al Como nonostante la squadra di Fabregas avesse giocato nettamente meglio. Per fortuna però una disattenzione difensiva della squadra lombarda aveva consentito a Njie di segnare il gol dell’1-0. Da allora sono passati circa due mesi e mezzo ma ancora i granata non sono riusciti a tornare a vincere.