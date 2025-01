Guillermo Maripan del Torino è in crescita. Il cileno adesso punta il derby, fondamentale per trovare continuità

Per il Torino, impegnato oggi nel derby, è un momento complicato. Vanoli può comunque sorridere perché c’è un giocatore in crescita: Guillermo Maripan. Titolare nelle ultime 3 partite contro Bologna, Udinese e Parma, ha fatto molto bene. Dopo gli errori contro Inter e Fiorentina, che gli sono costati 5 partite in panchina di fila, adesso sembra rinato. Capitano della nazionale del Cile, ha esperienza e questo è quello che tutti si aspettano da lui. Si sta confermando leader in difesa, tanto che Vanoli pur di farlo giocare ha cambiato modulo. Ora c’è il derby anche per lui, fondamentale per trovare continuità. In quello di andata, non aveva giocato. Finora 9 partite per lui.

Le parole di Vanoli

Vanoli ha parlato alla fine di Torino-Parma 0-0: “Ci sono diversi step in quello che si vuole fare. Era il momento di passare a 4, visto che Maripan è in condizione”. Prima della gara invece aveva detto: “Non c’è motivazione al cambio modulo, non sono integralista. Per me oggi il calcio non è un numero, è un’interpretazione durante la partita. L’importante è quello”. Dopo il rosso a San Siro, Maripan ha alzato l’attenzione. 270 minuti e sempre in campo nelle ultime 3: nemmeno un cartellino giallo. Questo è un fattore importante.

La situazione in difesa

Maripan si candida a giocare ancora titolare. Se il Toro giocherà a 3 dietro, il numero 13 al centro con Coco alla sua sinistra (Masina in panchina). A destra ballottaggio poi tra Vojvoda e Walukiewicz. Se invece il Toro giocherà a 4, i due centrali favoriti sono Coco e Maripan. Anche Walukiewicz può stare in mezzo a 4.