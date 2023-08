Nikola Vlasic è tornato: buona prestazione contro la FeralpiSalò, una traversa colpita e una grande accoglienza

Dopo una lunga trattativa con il West Ham, Nikola Vlasic è tornato a vestire la maglia del Torino. Ivan Juric si fida di lui in maniera assoluta, non ne fa mai a meno e contro la FeralpiSalò in Coppa Italia ha giocato tutti e 90 i minuti. Una buona prestazione per il fantasista croato con il 16 sulle spalle, che si è mosso bene sulla trequarti e si è sacrificato per i compagni. Ha anche colpito una clamorosa traversa di testa al minuto numero 30 del primo tempo. Calcio d’angolo battuto perfettamente da Ilic con il sinsitro, stacco di testa e traversa piena con Pizzignacco battuto. Poi dopo un parapiglia Vlasic ha anche segnato a porta vuota, ma si trovava in posizione di fuorigioco. Lo scorso anno, nonostante avesse perso brillantezza dopo il Mondiale in Qatar con la sua Croazia, è stato comunque sempre determinante ed essenziale all’interno dello scacchiere di Juric. Poi a fine stagione non è arrivato il riscatto e così il giocatore non ha potuto fare il ritiro estivo con il resto della squadra, ma la sua testa era sempre al Torino.

Una grande accoglienza al Grande Torino

Non solo una buona prestazione e una traversa colpita, ma anche una grande accoglienza da parte dello Stadio Olimpico Grande Torino per lui. Infatti, durante la lettura delle formazioni, c’è stato un vero e proprio boato per lui. I tifosi granata non vedevano l’ora di rivederlo in campo con la maglia del Toro e sono stati subito accontentati. Anche il giocatore non vedeva l’ora, queste infatti sono state le sue parole dopo essere tornato: “Ho un obiettivo ma non lo dico. Sono contento di essere tornato, spero di festeggiare tante vittorie insieme”.