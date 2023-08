A quattro giorni dall’esordio in Serie A, il punto sugli infortunati del Torino: Juric spera di recuperare almeno Zima e Djidji

Continua la preparazione all’esordio in campionato del Torino. I granata, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la FeralpiSalò che ha sancito il passaggio del primo turno e l’accesso ai sedicesimi di finale, hanno usufruito di alcuni giorni di riposo prima di iniziare a lavorare in vista del Cagliari. Di ritorno al Filadelfia, Juric deve ancora fare i conti con il basso numero di giocatori presenti in rosa, tra mercato e infortuni. Se dal punto di vista del calciomercato, come detto, mancano all’appello ancora un esterno destro, uno sinistro e un trequartista, per quanto riguarda gli infortuni sono tre i giocatori che mancano al tecnico croato. Con Sanabria recuperato per la Coppa insieme a Bellanova e Linetty, infatti, si è svuotata quasi del tutto l’infermeria granata.

La situazione infortunati in vista del Cagliari

In questo momento, sono tre gli indisponibili nella rosa del Torino. In primis il lungodegente Djidji, poi Zima e, infine, Seck. Il difensore francese è fermo dal ritiro di Pinzolo, quando era tornato in Francia per proseguire le terapie post operazione all’ernia. L’ex Nantes ha proseguito con calma il proprio programma di recupero, saltando le ultime amichevoli precampionato e l’esordio stagionale in Coppa Italia, e ora la speranza di Juric è di poterlo recuperare almeno per la panchina contro il Cagliari. Discorso analogo per Zima, altro difensore su cui non ha potuto contare fin qui l’allenatore croato. Il ceco si era fermato dopo 17 minuti nella sfida contro il Lens, riportando un problema però non considerato grave. Per questo motivo, anche lui potrebbe esserci contro i sardi. Infine, l’unico a poter saltare l’appuntamento dovrebbe essere Seck. Il senegalese è ancora fermo da quando ha subito un infortunio alla spalla sinistra prima dell’amichevole contro il Reims, e avrà bisogno di più tempo per recuperare.