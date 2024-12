Ancora una volta la prestazione del fantasista croato ha lasciato a desiderare, e anche Vanoli ha provato a “pungerlo”

Come ormai ogni lunedì mattina che si rispetti, ci si ritrova a parlare di una mancata vittoria da parte del Torino. I granata sono stati sconfitti in casa dal Napoli di Antonio Conte, che nonostante una prestazione non troppo positiva si è confermato al primo posto in classifica. Ricci e compagni hanno giocato una buona prima ora di gara, andando vicini al gol due volte. Nella parte finale della partita sono invece calati, lasciando così gli azzurri gestire la partita. Vanoli ha provato a cambiare l’inerzia della gara con delle sostituzioni, ma i giocatori entrati non sono stati in grado di dare una scossa alla squadra. In primis, come ormai troppo spesso accade, Vlasic.

Niente più bonus

Per la seconda volta dopo il rientro a pieno regime dall’infortunio il croato è partito dalla panchina, e già questo dovrebbe far notizia. L’ex West Ham, che ha anche preso la maglia numero 10, dovrebbe essere incaricato a mettersi la squadra sulle spalle; invece, ogni volta che gioca sono i compagni a dover fare quasi il doppio del lavoro per lui. Per la prima volta dopo i tanti attestati di stima anche Vanoli lo ha pizzicato, cercando di accendere qualcosa in lui: “Si deve mettere a lavorare per tornare quel Vlasic che conosciamo. Il tempo dell’infortunio è passato, ha giocato parecchie partite. Io pretendo la perfezione dai miei giocatori, dovrà essere bravo lui a tornare quello che conosciamo”. Questione fisica, psicologica o forse è questa la vera dimensione del croato. Fatto sta che la cura Vanoli non sta funzionando, e anche il tecnico adesso inizia a metterlo in discussione.

Vlasic rischia tanto

Ora, date le ultime prestazioni, il giocatore in maglia 10 rischia davvero di perdere il posto. Già contro il Napoli Vanoli gli ha preferito Gineitis, facendo dunque capire che per lui non è un imprescindibile; a breve, invece, bisognerà fare i conti anche con il rientro in gruppo di Ilic. Appena il mister avrà a disposizione anche il serbo, saranno più chiare le indicazioni. Vlasic, però, rischia di perdere la titolarità se continua così.