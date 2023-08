Nikola Vlasic è appena tornato in granata ma Ivan Juric ha deciso di puntare immediatamente sul suo numero 16

Nikola Vlasic è da poco arrivato a Torino per la sua seconda avventura in granata ma questa sera sarà subito in campo per la partita contro la FeralpiSalò, squadra che i granata hanno affrontato in amichevole proprio quest’estate vincendo 2-0 (gol di Schuurs e di Savva). Purtroppo, essendo arrivato solamente da una settimana, si è perso il ritiro a Pinzolo, ma la stagione vissuta sotto la Mole lo scorso anno gli ha permesso di conoscere già gli schemi di Juric e i movimenti che dovrà fare.

Vlasic subito in campo

Resta il punto interrogativo sulla condizione fisica, dovuto appunto al fatto che non ha svolto la preparazione con i propri compagni: resta quindi da capire quanti minuti avrà sulle gambe e per quanto tempo Vlasic potrà dare il proprio contributo alla causa. In ogni caso, quel che appare certo è che contro la FeralpiSalò il fantasista scenderà in campo dal primo minuto, riprendendo così quel filo con il Torino interrotto lo scorso 3 giugno, dopo l’ultima partita dello scorso campionato contro l’Inter.