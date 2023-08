In Coppa Italia contro la FeralpiSalò, Buongiorno giocherà al centro della difesa: una soluzione che ormai non è provvisoria

Finalmente iniziano le partite ufficiali della stagione 2023/2024 in casa Toro. Il primo appuntamento è questa sera, lunedì 14 agosto, alle ore 21:15 contro la FeralpiSalò in Coppa Italia. Alessandro Buongiorno giocherà al centro della difesa, con Schuurs alla sua destra. Una soluzione che ormai non è più provvisoria per Ivan Juric: in base alle caratteristiche dell’avversario e ai giocatori disponibili, può scegliere chi mettere al centro dei tre. Il numero 4 granata giocherà spesso al centro in questa stagione, in modo che Rodriguez possa stare alla sua sinistra. Come braccetto di destra poi, ci sono Djidji (al momento indisponibile), Zima e Schuurs. Privarsi dell’olandese però diventa difficile: la difesa composta da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez non si vedrà poche volte.

La possibilità di scelta

Il tecnico croato non può che essere contento di questa possibilità di scelta. Queste sono state le sue parole a Pinzolo: “La disposizione dei difensori dipende anche dagli attaccanti, Schuurs in costruzione è fenomenale. In base alle caratteristiche possiamo variare”. Anche Buongiorno ha commentato la situazione: “Secondo me quando gioco da centrale risalto meglio, ma fare il braccetto mi piace perché posso attaccare di più, quindi posso fare assist e incursioni per aiutare i compagni in attacco”. I giocatori possono adattarsi, sta a Juric capire quale soluzione sia la migliore, in base alla partita.